Страны Каспия сегодня совершенствуют нормативно-правовую базу своих отношений - Лавров

Страны Каспия сегодня совершенствуют нормативно-правовую базу своих отношений и продвигают политический диалог, выводя связи в регионе на новый уровень. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам VI Каспийского медиафорума, которое зачитала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр отметил, что встречи Каспийского медиафорума утвердились в качестве востребованной площадки для обсуждения актуальной повестки дня прикаспийских государств.

"Сотрудничество на Каспии выходит на новый уровень: совершенствуется нормативно-правовая база, продвигается диалог в рамках многосторонних форматов и механизмов. Вклад в углубление доверия вносит взаимодействие в информационной сфере", - добавил Лавров.