Вступление в силу конвенции по Каспию раскроет весь потенциал сотрудничества - МИД России

Вступление в силу подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря позволит в полной мере реализовать потенциал сотрудничества в этом регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая онлайн на пленарной сессии VI Каспийского медиафорума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что данный документ пока не вступил в силу, крайне важно, чтобы участники Конвенции придерживались зафиксированных в ней положений и принципов. Прежде всего речь идет о суверенных правах прибрежных государств в отношении Каспийского моря и его ресурсов, решение всех касающихся Каспия вопросов исключительно пятью странами. Вступление конвенции в силу позволит в полной мере задействовать весь потенциал каспийского сотрудничества", - сказала дипломат.

Она отметила, что формат взаимодействия прикаспийских государств на сегодня является одним из самых удачных примеров преодоления разногласий и поддержания баланса интересов в непростых геополитических условиях.