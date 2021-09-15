Пакистан осуждает вандализм Армении на азербайджанских территориях за период оккупации - советник омбудсмена

БАКУ /Trend/ - Пакистан осуждает вандализм Армении на азербайджанских территориях за период оккупации.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам советник омбудсмена Пакистана Мохаммад Джавид Гани.

Он отметил, что Пакистан всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана: "Мы с глубоким уважением чтим светлую память шехидов. Справедливость наконец восторжествовала и находившийся под армянской оккупацией Карабах был освобожден. Пакистан осуждает совершенный армянами вандализм, и всегда поддерживал и будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана на международной арене. Мы до сих пор не признали Армению как государство из-за ее политики в отношении Азербайджана", - сказал Мохаммад Джавид Гани.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев)