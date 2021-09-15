Азербайджано-турецкие отношения развиваются по восходящей - зампред ПЕА

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие отношения развиваются по восходящей.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам заместитель председателя - глава центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Будагов.

По его словам, между Турцией и Азербайджаном налажены отношения, не имеющие аналогов в мире.

"Наши дружественные и братские отношения основаны на исторических корнях. Кавказская исламская армия под командованием Нуру паши совместно с азербайджанской армией 103 года назад освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Наши дружба и братство вновь проявили себя на самом высоком уровне спустя 102 года. Турция оказала колоссальную политическую поддержку справедливой борьбе Азербайджана. Она продемонстрировала всему миру солидарность с Азербайджаном во время Отечественной войны", - сказал Будагов.

Он подчеркнул, что сегодня азербайджано-турецкие отношения вышли на уровень стратегического партнерства.

"Личные отношения, братство между президентами Азербайджана и Турции способствуют развитию сотрудничества между двумя странами во всех сферах", - отметил Будагов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev