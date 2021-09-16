Состоялась церемония закрытия совместных учений ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония закрытия совместных тактических учений ВВС Азербайджана и Турции «Сокол ТурАз – 2021», проведенных на авиабазе в турецкой Конье, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На церемонии закрытия командир авиабазы генерал-майор Ондер Шенсоз поздравил личный состав, участвовавший в учениях, и пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

Было сказано, что в успешно завершенных учениях летный и технический составы, а также состав по обеспечению приобрели большой опыт. Была особо отмечена важность таких учений в сохранении на постоянно высоком уровне боеготовности военных пилотов.

Командир базы высоко оценил деятельность пилотов, которые умело используя тактико-технические возможности боевых самолетов, профессионально выполнили все задания.

В заключение участникам учений были вручены сертификаты и сделана фотография на память.

Отметим, что в совместных учениях участвовали два истребителя МИГ-29 и два бомбардировщика СУ-25 ВВС Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)