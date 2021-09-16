Координационный штаб по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана обсудил ряд важных вопросов (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания под председательством руководителя штаба и главы Администрации Президента Самира Нуриева была проанализирована последняя ситуация в связи с выполнением поручений Президента Азербайджана, обсуждены краткосрочные и долгосрочные цели и вопросы межведомственной координации по их реализации.

Открывая заседание, Самир Нуриев отметил, что масштабные восстановительные работы, проводимые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденных территориях, носят образцовый характер в глобальном масштабе. Вместе с этим, для качественного и более эффективного выполнения поставленных задач было указано на необходимость мобилизации деятельности Штаба и каждой рабочей группы при Межведомственном центре в направлении достижения конкретных результатов.

Отметив, что постоянная тесная межведомственная координация, комплексный подход и четкое распределение должностных функций – обязательные условия для повышения эффективности в связи с восстановительными и реставрационными работами, которые являются одним из национальных приоритетов, руководитель Штаба подчеркнул важность повышения ответственности в этой области.

На встрече были подробно обсуждены вопросы градостроительства, энергоснабжения, реставрации памятников истории и культуры, плановой организации образования и услуг здравоохранения, были определены следующие шаги, связанные с выполнением задач, и даны соответствующие поручения.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)