Ассоциация омбудсменов ОИС приняла заявление по итогам миссии в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) сегодня провела пресс-конференцию в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, на мероприятии были обсуждены факты военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, разрушений культурных памятников, а также последствия совершенного армянской стороной экологического террора.

В своем выступлении омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева вновь выразила признательность Турции и Пакистану за моральную поддержку страны во время 44-дневной Отечественной войны.

Президент Ассоциации омбудсменов ОИС Шараф Малкоч поблагодарил Сабину Алиеву за приглашение посетить страну. Он отметил, что по итогам миссии по расследованию фактов преступлений Армении, совершенных ею на азербайджанских территориях в период оккупации, будет подготовлен отчет, который будет направлен в международные организации. Также Малкоч подчеркнул важность расширения межведомственных связей.

Советник генерального секретаря Ассоциации Мухаммад Джавед Гани поделился впечатлениями от поездки на освобожденные территории. По его словам, члены делегации стали свидетелями разрушений, которым подверглись за период оккупации территории Азербайджана, уничтожения религиозных и культурных памятников.

В ходе пресс-конференции были обсуждены результаты мониторинга в связи с фактами вандализма, совершенного Арменией в отношении социальных объектов, культурных и исторических памятников за период оккупации территорий Азербайджана, а также итоги миссии по расследованию фактов преступлений армянской стороны, в частности собранные доказательства. В завершение пресс-конференции было принято заявление по итогам миссии.

(Перевод: Турал Гараджаев)