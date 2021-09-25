Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр

БАКУ /Trend/ - Главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне – это грамотное государственное управление, на основании которого формируется успешная внутренняя и внешняя политика, сказал в субботу Trend экс-министр иностранных дел Тофиг Зульфугаров.

Молодое поколение, выросшее именно в годы руководства Азербайджаном Президента Ильхама Алиева, проявило огромный героизм во время Отечественной войны, отметил он.

"Проявив большое мужество, представители молодежи обеспечили нашу победу. Это результат успешной внутренней политики, проводимой Президентом Азербайджана. В армянской армии было очень много дезертиров, а представители азербайджанской молодежи отдали свои жизни за Родину", - сказал Зульфугаров.

Экс-министр подчеркнул, что другим фактором, обеспечившим победу Азербайджана, стала правильно выбранная концепция обороны.

"Был сделан правильный выбор и приобретено вооружение, которое успешно применялось во время Отечественной войны. Азербайджан создал профессиональную армию, которая освободила наши земли от оккупации", - сказал Зульфугаров.

Экс-министр считает, что главная задача дипломатии – укреплять отношения с дружественными странами.

"Если недружественные страны изменили свою позицию, то это самый большой успех дипломатии. Азербайджан добился этого благодаря своей грамотной внешней политике. Еще один успех внешней политики Азербайджана - это нейтрализация проармянских кругов за рубежом, в том числе на Западе. Все это - результат правильной политики Азербайджана", - сказал Зульфугаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)