Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти.
Как передает Trend, Верховный главнокомандующий поделился фотографией, на которой изображены военнослужащие азербайджанской армии - солдаты Сил специального назначения, в своих официальных профилях в Facebook и Instagram.
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