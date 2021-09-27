В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны страны, сообщает в понедельник Trend.

На автомобильных дорогах страны было приостановлено движение всех транспортных средств.

Минута молчания сопровождалась гудками наземных транспортных средств, поездов метро, кораблей в Бакинской бухте.

Напомним, что 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию. В результате Отечественной войны Азербайджана, продолжавшейся 44 дня, были освобождены территории страны, которые 30 лет находились под армянской оккупацией. 27-е сентября распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года отмечается в стране как День памяти.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)