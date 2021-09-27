Посол США почтил память шехидов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер почтил память шехидов второй Карабахской войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Twitter дипмиссии.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых в карабахском конфликте", - говорится в публикации.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от второго декабря 2020 года, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)