Гюльнара Мамедзаде: завершение Карабахской войны создало основу для нового мирного будущего

БАКУ /Trend/ - Завершение Карабахской войны создало новые реалии в регионе Большого Кавказа и обеспечило условия для эффективного экономического сотрудничества Азербайджана и его соседей, заявила сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамедзаде.

Как сообщает во вторник Trend, беседа состоялась на полях Международного круглого стола "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал", организованного политологическим центром "Север-Юг" совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network.

Подводя итоги события, Гюльнара Мамедзаде подчеркнула, что дискуссии в его рамках были очень важными. "Сегодня здесь присутствовали представительные делегации России, Ирана и Азербайджана. Мы ушли от пафосных моментов и работали в плоскости серьезного обсуждения той проблематики, которая накопилась в пространстве наших взаимных интересов", - сообщила она.

"Конечно же, стороны уделили приоритетное внимание транспортно-логистическим проектам, в частности, проекту МТК "Север-Юг". Мы понимаем, как много аспектов сейчас вкладывается в формат наших трехсторонних отношений. Это не только экономика, но и меняющиеся геополитические реалии, и вызовы, с какими наши страны сталкиваются в текущий серьезный трансформационный период. Безусловно, очень важно, что сегодня и иранская сторона услышала позицию Азербайджана, и азербайджанская делегация услышала позицию Ирана по многим вопросам. Очень важно было услышать и мнение наших российских коллег", - подчеркнула Гюльнара Мамедзаде.

"Сегодня мы познакомились с представителями очень известных организаций, таких как ассоциация "Афанасий Никитин", узнали о создании дирекции, которая будет работать над единым концептом в пространстве интересов наших стран через призму реализации МТК "Север-Юг". В ходе круглого стола было проработано очень много серьезных вопросов. Были высказаны ценные предложения, к примеру, о создание некой дорожной карты или белой книги, где эксперты трех стран могли бы вместе исследовать проблемные точки, которые еще существуют, и предложить пути, как нам двигаться дальше, в том числе по проекту "Север-Юг"", - рассказала директор Baku Network.

"Безусловно, важное значение было уделено вопросу региональной безопасности. Мы сегодня говорили и о коллективной региональной ответственности, потому что от позиции каждой из сторон зависит будущее нашего региона. А сейчас, как мы понимаем, просматривается мировой тренд на регионализацию международных отношений. Также обождали вопрос открытия Зангезурского коридора – он вышел на региональную повестку дня после освобождения азербайджанских территорий от многолетней оккупации. Через него будут открыты сквозные коммуникации, и так Азербайджан создаст поле возможностей для наращивания экономической кооперации с использованием освобожденных территорий", - поведала Гюльнара Мамедзаде.

"Поскольку мы положили конец конфликту, этим была создана основа для дальнейшего мирного будущего, для новых путей экономического сотрудничества всех стран региона. Поэтому мы сегодня упоминали такую формулу, как "3+3", где сотрудничают три региональные державы Россия, Иран и Турция и три страны непосредственно Южного Кавказа Азербайджан, Грузия и Армения. Мы готовы работать в нынешний переходный период над решением всех проблем. Наше основное целеполагание – наращивание взаимовыгодного экономического сотрудничества, стабильный политический диалог и гуманитарные коммуникации между нашими обществами", - заключила она.