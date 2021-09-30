БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы военного сотрудничества ракетно-артиллерийских войск, сообщает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Обсуждения по вопросам развития ракетно-артиллерийских войск прошли в ходе рабочей встречи с находящейся в Баку белорусской делегацией.

На встрече был проведен обмен мнениями по военному и военно-техническому сотрудничеству в этой сфере, его расширению и взаимному обмену опытом.

В рамках визита в Азербайджан делегация Беларуси посетит воинские части ракетно-артиллерийских войск.

(Перевод: Кямаля Сеидова)