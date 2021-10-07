Чем занималась в Азербайджане религиозная агентура Ирана на протяжении 30 лет - детали истинной деятельности Оджага Неджата

БАКУ /Trend/ - Представитель Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане Оджаг Неджат покинул нашу страну и сейчас находится в Тегеране.

Напомним, что ранее пресс-служба МВД Азербайджана сообщала, что с участием сотрудников полиции и профильных специалистов был проведен осмотр мечети Хусейния в Баку, где располагался офис представителя Али Хаменеи. По итогам осмотра работа мечети была приостановлена. По данным пресс-службы МВД, в последние дни в нескольких местах Баку резко возросло число зараженных COVID-19, и одним из таких мест является мечеть Хусейния.

Кто такой Оджаг Неджат и в чем заключалась его деятельность в Азербайджане?

Оджаг Неджат - представитель Верховного лидера Ирана в Азербайджане, продержавшийся на этом "посту" дольше своих предшественников - с 1996 года он фактически являлся учредителем и председателем "Иранского культурного центра" в нашей стране.

Иранская сторона воспринимает его в качестве некоего уполномоченного "религиозного деятеля". Все иранские министры, совершая визит в Азербайджан, обязаны встретиться с ним и получить его инструкции.

Структура, которую возглавлял Оджаг Неджат, на протяжении многих лет занималась анализом общественно-политической ситуации в Азербайджане. Она определяла пути и направления внедрения идеологии Ирана в нашей стране.

"Иранский культурный центр" за почти 30 лет своего существования, так же как и Оджаг Неджат, неоднократно упоминался в контексте различных инцидентов в Азербайджане. Некоторые СМИ даже утверждали, что это центр передавал информацию в Армению.

В прошлом году Азербайджан, одержав историческую победу в Отечественной войне, сформировал в регионе новую реальность. Изменение ситуации в регионе не только вызвало раздражение Ирана, но и способствовало раскрытию истинных намерений и направлений деятельности "Иранского культурного центра" и Оджага Неджата в Азербайджане.

"Иранский культурный центр" подрывал отношения с Азербайджаном вместо того, чтобы их развивать

Бывший глава Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами, директор исследовательского центра "Иршад-Ислам" Рафиг Алиев сообщил СМИ, что Оджаг Неджат читал проповеди в наших мечетях еще в начале 2000-х годов. Решением госкомитета эти проповеди были запрещены. После этого он стал читать проповеди в мечети поселка Нардаран.

"На самом деле, Оджаг Неджат - сильный пропагандист, он знает ислам. У него есть способность влиять на сознание людей, он очень сильный оратор. Немногим удается противостоять его аргументам или выдвинуть контраргументы. Поэтому Оджаг Неджат был самым серьезным политическим инструментом иранской стороны, чтобы завоевывать расположение людей.

Оджаг Неджат сыграл негативную роль во время нардаранских событий и в других вопросах. Он был куратором не только Азербайджана, но и Северного Кавказа, и Средней Азии.

Считаю закрытие офиса Оджага Неджата очень правильным шагом. Его уход может внести вклад в искоренение религиозного радикализма в Азербайджане", - сказал Алиев.

То, что "Иранский культурный центр" никак не способствовал развитию связей Ирана с Азербайджаном, стало особенно хорошо заметно в последние дни, когда в отношениях двух стран наблюдается некоторая напряженность. Высокопоставленные официальные лица и военные Ирана допускают антиазербайджанские высказывания.

На фоне этой напряженности можно было бы ожидать, что Oджаг Неджат и его центр предпримут какие-либо шаги для урегулирования ситуации. Но он поехал в Тегеран за новыми поручениями.

Есть ли необходимость в присутствии Оджага Неджата в Азербайджане?

И возникает вопрос: есть ли необходимость в присутствии Оджага Неджата и деятельности его центра в Азербайджане? Вопрос, разумеется, риторический. На протяжении почти 30 лет правительство Азербайджана толерантно не ограничивало деятельность Оджага Неджата в Азербайджане во имя развития отношений с Ираном, который является религиозным государством. Сегодня очевидно, что деятельность Неджата годами была направлена ​​против Азербайджанского государства и, более того, нанесла большой удар по двусторонним отношениям.

Все это вызывает вопросы в азербайджанском обществе, на которые есть конкретные ответы. Необходимости в деятельности Оджага Неджата в Азербайджане нет. Если человек, который 30 лет пытался заручиться поддержкой в Азербайджане, рассуждая о религиозных ценностях, бездействует в самый ответственный момент и покидает страну, то теперь необходимости в его возвращении нет.

Сегодня в Азербайджане есть много авторитетных религиозных деятелей, которых народ знает и уважает. Азербайджанскому обществу не нужен религиозный деятель, который служит интересам другого государства.

Отдел политики Trend