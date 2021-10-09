Премьер Азербайджана выразил соболезнования грузинскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в связи с жертвами в результате обрушения жилого дома в Батуми, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Асадов также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Отметим, что здание в Батуми обрушилось в результате нарушения правил безопасности во время проводимых строительных работ. По последним данным, в результате обрушения погибли шесть человек.

11 октября объявлено в Грузии днем траура.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)