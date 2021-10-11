Ракетный обстрел Гянджи Арменией не должен остаться безнаказанным – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Обстрел Гянджи Арменией баллистическими ракетами не должен остаться безнаказанным.

Как передает в понедельник Trend, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Twitter.

«Сегодня исполняется год с того дня, как Армения подвергла ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана - Гянджу. Это бесчеловечное преступление не должно остаться безнаказанным. С глубокой скорбью чтим память жертв преступлений, совершенных Арменией», - говорится в публикации.

Напомним, что во время второй Карабахской войны Армения подвергла ракетному и артиллерийскому обстрелу Гянджу, Барду, Евлах, Бейлаган, Тертер, Габалу, Геранбой, Агджебеди, Хызы и другие города и районы Азербайджана.

В результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя Азербайджана, в том числе 12 детей и 27 женщин. Ранения получили 454 человека, в том числе 35 детей. 181 ребенок потерял одного родителя, пятеро детей – обоих родителей, одна семья погибла. В целом был нанесен ущерб 12 292 жилым и нежилым зданиям, 288 транспортным средствам.

По факту гибели каждого мирного жителя Азербайджана в результате армянского террора возбуждено уголовное дело, направлены обращения в международные суды и организации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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