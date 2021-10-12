Министр иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Палестины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов "на полях" Заседания высокого уровня, проводимого в сербском Белграде по случаю 60-летнего юбилея Движения неприсоединения, во вторник встретился с главой МИД Палестины Риядом Аль-Малики.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, палестинский министр отметил успешную и активную деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения. Рияд Аль-Малики поздравил Джейхуна Байрамова с успешным проведением мероприятия.

Стороны отметили потенциал для развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах, подчеркнув важность укрепления двустороннего политического и экономического сотрудничества в этом контексте.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

В ходе встречи министры также обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)