Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова

БАКУ /Trend/ - Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией как от девятого ноября 2020 года, так и от 11 января 2021-го.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельной пресс-конференции.

«Что касается, в принципе, ситуации, то и мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку - Ереван, в том числе и в части имеющихся сложных двухсторонних вопросов», - отметила Захарова.