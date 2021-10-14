Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова

Политика 14 октября 2021 12:59 (UTC+04:00)
Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова

БАКУ /Trend/ - Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией как от девятого ноября 2020 года, так и от 11 января 2021-го.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельной пресс-конференции.

«Что касается, в принципе, ситуации, то и мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку - Ереван, в том числе и в части имеющихся сложных двухсторонних вопросов», - отметила Захарова.

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