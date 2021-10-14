Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова
БАКУ /Trend/ - Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией как от девятого ноября 2020 года, так и от 11 января 2021-го.
Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельной пресс-конференции.
«Что касается, в принципе, ситуации, то и мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку - Ереван, в том числе и в части имеющихся сложных двухсторонних вопросов», - отметила Захарова.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане 25 из 30 энергетических напитков не являются энергетиками – Агентство пищевой безопасности
Телеком операторы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана подписали Меморандум о Сотрудничестве (ФОТО)
Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении послужит оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе – Захарова
Интенсивная глобализация и богатства музеев – что обсуждают в Баку эксперты из разных стран мира (ФОТО)
Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы – министр
Азербайджан распространил документ по итогам встречи на высшем уровне, посвященной 60-летию Движения неприсоединения
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу France 24 от 14 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Информация о возвращении задержанных иранских водителей в свою страну не соответствует действительности - ГТК Азербайджана