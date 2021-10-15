Парламент Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направит Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

Об этом сказала в пятницу спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан является сильным государством, обладающим авторитетом в регионе.

"С уверенностью можно сказать, что под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна достигнет еще больших успехов", - подчеркнула Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)