Парламент Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направит Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.
Об этом сказала в пятницу спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан является сильным государством, обладающим авторитетом в регионе.
"С уверенностью можно сказать, что под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна достигнет еще больших успехов", - подчеркнула Гафарова.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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Парламент Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
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Парламент Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
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