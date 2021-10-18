БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на странице министерства в Twitter.

"Поздравляем братскую и дружественную страну Азербайджан с 30-летней годовщиной восстановления независимости. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - отмечается в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)