Азербайджан передал Армении 5 военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал Армении пять военнослужащих, которые были задержаны и арестованы нашими силовыми структурами, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник в минобороны Азербайджана.

Источник сообщает, что речь идет об армянских солдатах, не замешанных в тяжких преступлениях против азербайджанской армии и населения. Точно известно, что как минимум часть переданных военных - члены двух РДГ, задержанных 27 мая 2021 года в Кяльбаджаре при попытке проникновения на территорию Азербайджана.