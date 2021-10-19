Азербайджан передал Армении 5 военнослужащих
БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал Армении пять военнослужащих, которые были задержаны и арестованы нашими силовыми структурами, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник в минобороны Азербайджана.
Источник сообщает, что речь идет об армянских солдатах, не замешанных в тяжких преступлениях против азербайджанской армии и населения. Точно известно, что как минимум часть переданных военных - члены двух РДГ, задержанных 27 мая 2021 года в Кяльбаджаре при попытке проникновения на территорию Азербайджана.
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