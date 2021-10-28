В Барде почтили память жертв армянского террора (ФОТО)

БАРДА /Trend/ - Сегодня в Барде прошла церемония почтения памяти погибших в результате обстрела города армянскими ВС.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, в церемонии приняли участие представители районной исполнительной власти, родные и близкие погибших, представители общественности.

Напомним, что 28 октября 2020 года около 13:00 армянские вооруженные силы нанесли удары по городу Барда с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных бомб. В результате этих ударов, которые были нанесены по территории, где располагались торговые объекты и было много людей, погиб 21 и были ранены около 70 человек. Гражданским инфраструктурным объектам и транспортным средствам был нанесен крупный ущерб.

Отметим, что во время второй Карабахской войны Бардинский район трижды (5, 27 и 28 октября) подвергался ракетному обстрелу и обстрелу из тяжелой артиллерии армянскими ВС. В результате погибли 29, были ранены 112 человек.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)