Парламент Азербайджана одобрил законопроект об открытии посольства в Ватикане

БАКУ /Trend/ - Азербайджан откроет посольство в Ватикане, сообщает в пятницу Trend.

Законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле" был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Депутаты отметили, что открытие посольства внесет важный вклад в развитие связей между сторонами.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)