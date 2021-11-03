В Азербайджане более 3 тыс. человек будут освобождены по амнистии ко Дню Победы (версия 2)

(первая версия в 11:17)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более трех тысяч человек будут освобождены по амнистии ко Дню Победы, сообщает в среду Trend.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии, учитывая исключительное значение Дня Победы для азербайджанского народа и продолжая следовать традициям гуманизма.

Предполагается, что эта амнистия станет самой масштабной по числу граждан и исправительных учреждений, которые она охватит.

В связи с первой годовщиной исторической Победы в Отечественной войне ожидается, что этот акт об амнистии, направленный в Милли Меджлис (парламент) Президентом Азербайджана, коснется более 16 тысяч человек. Из них более трех тысяч граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, будут освобождены. Также предусматривается, что до трех тысяч человек будут освобождены от неотбытой части наказания.