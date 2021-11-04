Необходимо укрепить механизм выполнения резолюций ООН - Вайра Вике-Фрейберга (версия 2)

(первая версия в 13:57)

БАКУ /Trend/ - Необходимо укрепить механизм выполнения резолюций ООН.

Об этом сказала в четверг сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга в ходе панельной дискуссии на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19», сообщает Trend.

Она считает, что ООН и ее структуры должны работать более эффективно.

«Многие проблемы в мире до сих пор не решены, и одна из них - несправедливое распределение вакцин от коронавируса», - сказала Вике-Фрейберга.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум «Мир после COVID-19», который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)