В рамках VIII Глобального Бакинского форума проводятся очередные панельные дискуссии

БАКУ /Trend/ - Пятого ноября в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" проводятся очередные панельные дискуссии, сообщает в пятницу Trend.

Обсуждения посвящены темам: «Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?», «Общественное здоровье и вакцинация», «Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности», «Молодежь рассказывает - мы слушаем».

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)