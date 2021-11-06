Азербайджанские военнослужащие приняли участие в конференции по планированию учений "Эфес-2022"
БАКУ /Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в проходящей в турецком городе Измир конференции по планированию международных учений "Эфес-2022".
Как передает Trend со ссылкой на министерство обороны, на конференции с участием делегаций были обсуждены вопросы подготовки к учениям и предстоящие задачи.
Международные учения "Эфес-2022" планируется провести в два этапа, представляющих собой штабные учения с компьютерной поддержкой и тактические учения с боевыми стрельбами.
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