Азербайджанские военнослужащие приняли участие в конференции по планированию учений "Эфес-2022"

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в проходящей в турецком городе Измир конференции по планированию международных учений "Эфес-2022".

Как передает Trend со ссылкой на министерство обороны, на конференции с участием делегаций были обсуждены вопросы подготовки к учениям и предстоящие задачи.

Международные учения "Эфес-2022" планируется провести в два этапа, представляющих собой штабные учения с компьютерной поддержкой и тактические учения с боевыми стрельбами.