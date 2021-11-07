Проведение Глобального Бакинского форума - показатель авторитета Азербайджана - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Проведение столь представительного мероприятия планетарного масштаба, как VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", является показателем авторитета Азербайджана, который формулирует глобальные смыслы, создает условия и предоставляет площадку для их анализа и размышления о том, куда и как дальше будет двигаться человечество.

Об этом сказал Trend главный редактор авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко.

"То, что настолько масштабный форум проведен в Баку, у меня лично не вызывает удивления, потому что мы помним инициативы Азербайджана в ООН, посвященные призыву анализировать последствия пандемии, искать ответы на те вызовы, которые она принесла", - сказал он.

Коротченко подчеркнул, что в VIII Глобальном Бакинском форуме "Мир после COVID-19" приняли участие видные политики, эксперты международного класса: "Это показатель того, что ответы на вызовы времени сегодня ищут не только в Вашингтоне, Пекине, Москве, Берлине, но и в Баку".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице открылся VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлился до 6 ноября. В Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвовали представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключились, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Джани Бабаева)