Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель Азербайджана будет постоянной и впредь - Эрдоган

БАКУ /Trend / - Рад стремительному благоустройству Карабаха и Восточного Зангезура, ликвидации за короткое время последствий оккупации. Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель будет постоянной и впредь.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравлении Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в честь Дня Победы, сообщает в среду Trend.

«Декларацией, подписанной нами в культурной столице Азербайджана - Шуше, освобожденной от оккупации 8 ноября прошлого года, мы вывели наши отношения на союзнический уровень, что является историческим шагом для наших стран. Нет сомнений, что наше единство и дальше будет развиваться во всех сферах под лозунгом «Одна нация, два государства».

Желаю упокоения душ наших погибших братьев, выражаю благодарность нашим гази, открывшим путь к победе.

Дорогой Брат, пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству мои наилучшие пожелания здоровья и счастья, народу родного Азербайджана – благополучия и процветания»,- говорится в письме.