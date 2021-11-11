Повышены стипендии студентов профшкол - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 ноября подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «О предоставлении стипендий докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, а также в магистратуре Национальной академии наук Азербайджана».

Согласно документу, в вышеуказанное распоряжение вносятся нижеследующие изменения:

пункт 1.4 приводится в следующей редакции:

1.4. В заведениях профессионального образования:

- студентам с академическими показателями "5" (по уровню высшего технического профессионального образования 91-100 баллов) – 75 манатов;

- студентам с академическими показателями "4" и "5" (по уровню высшего технического профессионального образования 71-100 баллов) – 60 манатов;

- студентам с академическими показателями "3" - "5" (по уровню высшего технического профессионального образования 51-100 баллов) – 50 манатов.