Армянский террорист должен быть передан в руки азербайджанского правосудия – Коротченко

БАКУ /Trend/ - Армянский террорист, который совершил теракт в селе Дашалты, должен быть передан в руки азербайджанского правосудия.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на пресс-конференции в городе Шуша.

«Мы, члены российской делегации, рады сегодня находиться в древнем азербайджанском городе Шуша. Сегодня, когда мы обсуждаем здесь вопросы стабильности, был совершен теракт в селе Дашалты. Армянский террорист бросил ручную гранату в сторону азербайджанских и российских военнослужащих. Среди раненых могли оказаться и российские миротворцы. Может быть, это скрытая угроза российской делегации, которая здесь находиться. Я считаю, что этот армянский террорист должен быть передан в руки азербайджанского правосудия», - сказал он.

Коротченко отметил, что случившееся еще раз подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

«В Карабахе не должно быть никаких незаконных армянских вооруженных формирований. Эти террористические группировки как раковая опухоль. Мы требуем безоговорочного вывода всех незаконных вооруженных формирований с территорий Азербайджана. В противном случае эти диверсии будут повторяться. Необходимо применять меры принуждения к Армении. Должна быть международная реакция в связи с этим», - сказал он.

Отметим, что 13 ноября армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. Армянский террорист, совершивший атаку, был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана.

Как отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, 13 ноября 2021 года в 07:12 движущиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER гражданин Армении Норайр Мирзоян, 1975 года рождения, и другие лица, которые приобрели ранее гранату РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства, вышли из машины вблизи села Дашалты и бросили гранату в сторону военнослужащих одной из воинских частей ВС Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, поставив под угрозу их жизни.

В результате атаки, совершенной с целью умышленного убийства на почве национальной вражды, военнослужащий действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

(Автор: Ляман Зейналова)