Сергей Марков в Шуше: Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению этой земли будут выполнены (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут выполнены.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу директор Института политических исследований Сергей Марков на пресс-конференции в городе Шуша.

«Шуша будет одной из туристических жемчужин Азербайджана. Мы рады, что город Шуша вернулся на родину – Азербайджан», - сказал он.

Как отметил Марков, Россия помогла Азербайджану и Армении прийти к соглашению от 10 ноября 2020 года.

«Теперь наша задача помочь странам Южного Кавказа двигаться вперед. Конфликт закончился. Нужно думать о будущем», - сказал он.