Песков сделал заявление по поводу возможной трехсторонней встречи глав Азербайджана, России и Армении

БАКУ /Trend/ - Для трехстороннего контакта Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна необходимы согласие и готовность всех сторон, заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но для того, чтобы они были возможны, необходимы согласие и готовность трех сторон на это", - сказал Песков.

Он отметил, что Москва призывает стороны к сдержанности и выступает за соблюдение трехсторонних соглашений.

"Действительно, возобновление боевых действий на [армяно-азербайджанской] границе - это то, что вчера стало поводом для серьезного беспокойства, но благодаря посредническим усилиям российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности. Российская сторона и дальше будет это делать. Мы все-таки рассчитываем, что единственный путь по стабилизации ситуации - [это] выполнение трехсторонних договоренностей", - подчеркнул Песков.