Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО.

17 ноября 2021 года в рамках продолжающейся 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялись выборы члена Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На выборах на одно из 3 вакантных мест, выделенных для Восточно-Европейской группы, была выдвинута кандидатура Азербайджанской Республики.

На выборах, прошедших в условиях напряженной конкуренции, Азербайджан набрал 143 голоса.

Поддержка кандидатуры нашей страны большим количеством государств является показателем оценки в глобальном масштабе.

В период членства в Исполнительном совете ЮНЕСКО Азербайджан внесет вклад в эффективное выполнение мандата ЮНЕСКО, особенно в развивающихся странах.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выражает признательность всем государствам-членам ЮНЕСКО, оказавшим поддержку кандидатуре Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)