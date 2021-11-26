Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уже вечером, по окончании диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями, президент Путин имеет в виду провести совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.