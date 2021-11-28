Важность Зангезурского коридора очевидна - президент Турции

Политика 28 ноября 2021 16:05 (UTC+04:00)
Важность Зангезурского коридора очевидна - президент Турции

БАКУ /Trend/ - Важность Зангезурского коридора, который создаст прямое дорожное сообщение между нашей страной и регионом, очевидна.

Как сообщает Trend, об этом во время выступления на XV Саммите ОЭС сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что усилия по развитию транспортной инфраструктуры и возрождению современного Шелкового пути в нашем регионе продолжают приниматься.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс являются наиболее конкретными проявлениями наших усилий", - отметил Эрдоган.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Казахстанское АО закупит стройматериалы
Казахстанское АО закупит стройматериалы
Госагентство жилищного строительства Азербайджана объявило тендер
Госагентство жилищного строительства Азербайджана объявило тендер
ИВ Абшеронского района купит металлические контейнеры
ИВ Абшеронского района купит металлические контейнеры
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в синхронных прыжках на батуте Общество 16:38
Иран полностью поддерживает ОЭС - Ибрагим Раиси Иран 16:29
Европейский союз придает большое значение развитию сельского хозяйства в Азербайджане - Петер Михалко (ФОТО) Туризм 16:22
Иран будет укреплять торговые, культурные и экономические отношения с Таджикистаном - Ибрагим Раиси Иран 16:12
Важность Зангезурского коридора очевидна - президент Турции Политика 16:05
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви (ФОТО) Политика 16:05
Необходимо похвалить Азербайджан за повышение благосостояния в регионе - Эрдоган Политика 16:00
Таджикистан высоко оценивает достигнутый уровень сотрудничества с Узбекистаном - президент Таджикистан 15:54
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку оставили только самые позитивные впечатления – украинский гимнаст Общество 15:52
Иран стремится развивать отношения с Туркменистаном - Ибрагим Раиси Иран 15:47
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у мужчин Общество 15:36
Анкара и Ашхабад поддержат проект транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция Транспорт 15:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде в честь участников XV Саммита ОЭС в Ашхабаде Политика 15:27
Турция и Туркменистан подписали соглашения о сотрудничестве в ряде сфер Турция 15:14
Президент Ильхам Алиев: На почве оскорбления и ненависти ко всем мусульманам Армения разрушила и осквернила все мечети Политика 15:08
Президент Ильхам Алиев: Достижения Азербайджана высоко оцениваются международными структурами Политика 15:06
Президент Ильхам Алиев: Более 60 процентов взрослого населения страны получили две дозы вакцины Политика 15:04
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин Общество 15:00
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине в Физулинском районе Происшествия 14:54
ОЭС должна быть готова к вызовам современного мира - президент Кыргызстана Кыргызстан 14:52
Региональное и международное сотрудничество имеет критическое значение для борьбы с терроризмом - Эрдоган Турция 14:51
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин Общество 14:42
Президенты Турции и Ирана провели закрытые переговоры в Ашхабаде Политика 14:31
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 14:30
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин Общество 14:10
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 13:38
Президенты Туркменистана и Кыргызстана выразили взаимную готовность к дальнейшему укреплению и углублению двустороннего сотрудничества Кыргызстан 13:28
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказал почти 80 странам финансовую и гуманитарную помощь в целях поддержки борьбы с коронавирусом Политика 13:18
Президент Ильхам Алиев: В 2022 году на строительство новых городов и сел на освобожденных территориях будет выделено не менее 1,3 миллиарда долларов Политика 13:13
Президент Ильхам Алиев: Наши стратегические валютные резервы в 6 раз превышают внешний государственный долг Политика 13:07
Президент Ильхам Алиев: В последние 18 лет ВВП Азербайджана увеличился более чем втрое Политика 13:02
Президент Ильхам Алиев: Сегодня могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью (ПОЛНАЯ РЕЧЬ) Политика 12:54
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться Зангезурским коридором Политика 12:52
Президент Ильхам Алиев: В результате широкомасштабных реформ в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат Политика 12:52
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин Общество 12:48
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 12:40
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у мужчин Общество 12:28
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в Австралии Другие страны 12:20
ФРГ ограничила въезд из стран юга Африки и ужесточила правила карантина Европа 11:53
Президент Ильхам Алиев принимает участие в XV саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:37
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Политика 11:16
В Баку стартовал заключительный день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 11:16
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Самсун и российским Туапсе Турция 11:03
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" выросло до 76 Россия 10:57
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Туркменистан (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:54
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 261 млн В мире 10:43
В Израиле на мероприятия в помещениях от 50 человек будут пускать только привитых Израиль 10:19
Турция выступает за активное сотрудничество с Туркменистаном - Эрдоган Турция 10:02
К 2050 г. спрос на газ в Азии почти удвоится в результате перехода с угля на газ - Wood Mackenzie Экономика 10:00
Умер народный артист России Александр Градский Россия 09:33
Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана Политика 09:27
Британские врачи усомнились в опасности штамма "омикрон" В мире 09:24
Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила 2,91 - ЦИК Кыргызстан 09:10
В Кыргызстане за сутки выявлен 41 случай заражения коронавирусом, 1 человек скончался Кыргызстан 08:55
Во Всемирной медицинской ассоциации считают, что ревакцинация от COVID-19 будет ежегодной В мире 08:24
В Азербайджане вырос индекс потребительских цен Экономика 08:00
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 90 миллионов долларов Узбекистан 08:00
Между логистической компанией Азербайджана и РЖД планируется подписание меморандума Транспорт 08:00
Биткойн рухнул из-за нового штамма коронавируса "омикрон" В мире 07:24
В Казахстане за сутки коронавирусом заболели почти 850 человек Казахстан 06:48
В Кыргызстане стартовали парламентские выборы Кыргызстан 06:19
Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Нэшвилле США 06:11
Джонсон заявил, что штамм "омикрон" передается между вакцинированными Европа 05:34
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса Арабские страны 04:55
В Великобритании три человека погибли из-за шторма "Арвен" Европа 04:21
В Португалии футбольный клуб вышел на матч с 9 игроками из-за COVID Европа 03:47
Израиль закрыл границы из-за нового штамма COVID-19 Другие страны 03:22
Один человек погиб в результате взрыва в многоэтажном доме в Украине В мире 02:55
"Барселона" одержала вторую победу в трех матчах под руководством Хави Спорт 02:16
Умерший политик одержал победу на местных выборах в Индии В мире 01:44
В результате обрушения породы в угольной шахте в Грузии погиб один человек Грузия 01:12
Талибы запланировали открыть школы для девочек к следующему году В мире 00:49
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Италии Европа 00:24
Halliburton включена в Индекс устойчивости Dow Jones Энергетика 00:04
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос Грузия 00:01
Спикер парламента Азербайджана выступила на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза Политика 27 ноября 23:10
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с председателем турецкого парламента Политика 27 ноября 22:40
О любви азербайджанского парня и грузинской княжны через 100 лет (ФОТО) Культура 27 ноября 22:03
В Шеки прошел праздник анимации – жители города выбрали лучшие фильмы (ФОТО) Культура 27 ноября 21:45
В Париже открылась выставка Le jardin noir - фотографии, снятые на освобождённых землях Азербайджана (ФОТО) Культура 27 ноября 21:20
В Баку состоялась церемония награждения победителей третьего дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 27 ноября 20:55
На сцене легендарной Берлинской филармонии – овации для азербайджанских музыкантов (ФОТО/ВИДЕО) Культура 27 ноября 20:46
Антониу Гутерриш приветствует трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении В мире 27 ноября 20:45
Итоги Сочинского саммита полностью отражают позицию Азербайджана – Коротченко Политика 27 ноября 20:20
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились победители в синхронных прыжках на батуте Общество 27 ноября 19:58
Азербайджанская паратлетка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу Общество 27 ноября 19:56
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились победители в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин Общество 27 ноября 19:34
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - российская гимнастка заняла первое место в прыжках на акробатической дорожке Общество 27 ноября 19:23
Спортсмен из Казахстана завоевал золотую медаль Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в прыжках на акробатической дорожке Общество 27 ноября 19:20
Власти Туркменистана согласились на участие в «Лазуритном пути» Экономика 27 ноября 19:05
В Баку определились победители Всемирных соревнований среди возрастных групп в прыжках на двойном мини-батуте у женщин Общество 27 ноября 18:58
Борьба за медали - лучшие моменты третьего дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) Общество 27 ноября 18:42
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - гимнаст из России занял первое место в индивидуальных прыжках на батуте Общество 27 ноября 18:28
Российская гимнастка завоевала "золото" на Всемирных соревнованиях в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте Общество 27 ноября 18:05
В SOCAR прокомментировали информацию о сокращении сотрудников Экономика 27 ноября 17:50
Упорно готовилась к 28-м Всемирным соревнованиям в Баку - спортсменка из Дании Общество 27 ноября 17:39
Рашад Набиев встретился с победителями конкурса "Yüksəliş" Общество 27 ноября 17:16
Определились финалисты Всемирных соревнований в Баку в синхронных прыжках на батуте Общество 27 ноября 17:13
Али Нагиев встретился с делегацией во главе с главнокомандующим Финансовой гвардией Италии Политика 27 ноября 17:06
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Лукашенко Политика 27 ноября 16:51
Все новости