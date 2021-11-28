Важность Зангезурского коридора очевидна - президент Турции

БАКУ /Trend/ - Важность Зангезурского коридора, который создаст прямое дорожное сообщение между нашей страной и регионом, очевидна.

Как сообщает Trend, об этом во время выступления на XV Саммите ОЭС сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что усилия по развитию транспортной инфраструктуры и возрождению современного Шелкового пути в нашем регионе продолжают приниматься.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс являются наиболее конкретными проявлениями наших усилий", - отметил Эрдоган.