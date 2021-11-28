Президент Ильхам Алиев: Мы решили, что отныне ирано-азербайджанские отношения будут развиваться во всех сферах по возрастающей

БАКУ /Trend/ - Мы решили, что отныне ирано-азербайджанские отношения будут развиваться во всех сферах по возрастающей.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев журналистам после встречи с Президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси в Ашхабаде 28 ноября.