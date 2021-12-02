Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана очистили от мин более 13 тыс. га освобожденных территорий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на освобожденных землях Азербайджана инженерно - саперными подразделениями от мин очищены территории общей площадью 13 177 гектаров, проложено 616 километров дорог, обнаружено и обезврежено 16 860 мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В работах по очистке наших населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов также задействована переданная в распоряжение инженерно - саперных подразделений азербайджанской армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) производства турецкой компании ASFAT.

Мероприятия по инженерному обеспечению азербайджанских подразделений на освобожденных территориях продолжаются", - подчеркивается в информации минобороны.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)