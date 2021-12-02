Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Болгарии (ФОТО)

Политика 2 декабря 2021 16:19 (UTC+04:00)
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Болгарии (ФОТО)

БАКУ / Trend / - В рамках участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Болгарии Светлана Стоева, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Болгарии (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Болгарии (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Болгарии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Болгарии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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