В артиллерийских подразделениях ВС Азербайджана прошли учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в подразделениях ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии прошли тактические учения с боевыми стрельбами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На учениях во взаимодействии с другими родами войск были отработаны приемы управления огнем, отточены навыки принятия командирами оперативных решений, усовершенствованы знания и умения военнослужащих.

В ходе маневров, проводимых с целью улучшения практических навыков личного состава по действиям в полевых условиях, артиллерийские подразделения прибыли в районы сосредоточения и заняли огневые позиции в назначенных районах.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, точным огнем уничтожив цели условного противника.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)