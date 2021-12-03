В артиллерийских подразделениях ВС Азербайджана прошли учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в подразделениях ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии прошли тактические учения с боевыми стрельбами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
На учениях во взаимодействии с другими родами войск были отработаны приемы управления огнем, отточены навыки принятия командирами оперативных решений, усовершенствованы знания и умения военнослужащих.
В ходе маневров, проводимых с целью улучшения практических навыков личного состава по действиям в полевых условиях, артиллерийские подразделения прибыли в районы сосредоточения и заняли огневые позиции в назначенных районах.
Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, точным огнем уничтожив цели условного противника.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)