Руководство Министерства обороны Азербайджана почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 декабря - в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство Министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Были возложены венки и цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтена его память.