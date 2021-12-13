Сделаны хорошие шаги для укрепления отношений между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном - Раиси

БАКУ / Trend / - Сделаны хорошие шаги для укрепления отношений между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Аппарата президента Ирана.

Раиси сказал, что между Ираном и Туркменистаном продолжается сотрудничество в области транспортировки и транзита грузов и реализации газового обмена Туркменистан-Азербайджан из Ирана.

"Препятствия в данной сфере могут быть преодолены усилиями стран", - заявил он.

В ходе телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов назвал важным соглашение о закупке газа в Туркменистане и его свопу через Иран и попросил создать совместную комиссию по сотрудничеству между тремя странами в данной сфере.

Бердымухамедов отметил, что Ашхабад поддерживает развитие двухсторонних отношений между Ираном и Туркменистаном, в том числе в сфере торговли и здравоохранения.

Отметим, что согласно документу, подписанному 28 ноября в Ашхабаде, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 млрд кубометров в год. Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря нынешнего года.

(Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)