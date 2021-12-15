Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (версия 4)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:30)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.

В заседании приняли участие представители соответствующих госструктур, представленных в Рабочей группе.

Было отмечено, что до сегодняшнего дня проведены ревизия геологических карт освобожденных от оккупации районов, переоценка баланса минерально-сырьевых ресурсов согласно фондовым данным. Также выполнены кадастровые работы по 167 месторождениям, существующим в этих районах, произведены ревизия и мониторинги 52 месторождений, разграбленных за период оккупации, первичная оценка нанесенного ущерба. В связи с изучением подземных водных источников была проведена ревизия в Агдамском районе 523, в Физулинском районе - 65 скважин. Для обеспечения потребностей в связи с проектированием и планированием экономики на освобожденных территориях были оценены местные запасы стройматериалов в этих районах, предложено их использование в работах по восстановлению и созиданию.

Также подготовлена «Программа восстановления лесного фонда в 2022-2026 годах», которая предусматривает меры по посадке лесов на освобожденных территориях. В рамках программы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах почти на 30 тыс. гектаров территории лесного фонда запланированы мероприятия по восстановлению лесов. С начала этого года на территориях Зангиланского, Губадлинского, Физулинского, Агдамского, Джебраильского, Шушинского, Кяльбаджарского, Лачинского и Ходжавендского районов посажено до 20 тыс. саженцев деревьев, посеяны до 2 тыс. тонн семян дуба и восточного платана. После разминирования территорий, на которых планируется посадить леса, там будут осуществлены широкомасштабные меры по восстановлению лесного фонда.

Также члены Рабочей группы были проинформированы о работе, проведенной для восстановления деятельности в сфере гидрометеорологии. До 2025 года на освобожденных территориях планируется установить 11 гидрологических, 8 метеорологических, 2 радиометеорологические (радар), 4 радиоэкологические станции, 2 комплексные автоматические станции по определению качества воздуха и одну аэрозондную станцию. В Шушинском, Кяльбаджарском, Агдамском, Зангиланском и Физулинском районах осуществляются меры по установке пяти метеорологических станций. Для оценки водных ресурсов до апреля 2022 года будут завершены работы по установке автоматических гидрологических станций на 10 реках. На встрече членам группы также была предоставлена информация о мониторингах, проведенных на освобожденных территориях с использованием изображений спутника "Azersky", в том числе о работах, проведенных на территориях, вспаханных для осенних посевов, а также в связи со статистикой по районам на этих территориях.

Рабочая группа по экологическим вопросам функционирует в формате тесной координации и обмена информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.

Отметим, что Координационный штаб, созданный по распоряжению Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова)