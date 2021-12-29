Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с послом Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Турции Джахитом Багчи, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

На встрече стороны обменялись мнениями по повестке взаимного сотрудничества и союзнических отношений, развивающихся между двумя странами на самом высоком уровне. Было отмечено, что 2021 год был крайне насыщенным для обеих стран как с точки зрения развития двусторонних отношений, так и на региональном и глобальном уровнях. Было подчеркнуто, что в следующем году для дальнейшего развития этих отношений усилия будут мобилизованы.

Джахит Багчи вручил министру Джейхуну Байрамову приглашение на дипломатический форум в Анталье, который состоится в марте следующего года. Джейхун Байрамов поблагодарил за приглашение и отметил, что форум является очень успешной платформой. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и Турции в рамках международных организаций, проекты, реализуемые по инициативе и при совместном участии обоих государств, а также механизм региональных консультаций, где недавно состоялась первая встреча в формате "3+3", перспективы трехсторонних и четырехсторонних платформ сотрудничества.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)