Подразделения азербайджанской армии обеспечивают охрану и безопасность границ Азербайджана в усиленном режиме - минобороны

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии обеспечивают охрану и безопасность суверенных территорий и границы Азербайджана в усиленном режиме, так как не исключена возможность того, что Армения может повторить свои попытки обострить ситуацию вдоль госграницы, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отметим, что в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января, обострилась ситуация на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)