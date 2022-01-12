Министры обороны Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - 12 января состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Министр национальной обороны Турции выразил своему собеседнику соболезнования в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января в Кяльбаджарском районе.
Акар подчеркнул, что ВС Турции, как всегда, поддерживают Азербайджан в борьбе за правое дело.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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