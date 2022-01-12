Министры обороны Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - 12 января состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Министр национальной обороны Турции выразил своему собеседнику соболезнования в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января в Кяльбаджарском районе.

Акар подчеркнул, что ВС Турции, как всегда, поддерживают Азербайджан в борьбе за правое дело.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)