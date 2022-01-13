Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан сформировал новые реалии на Южном Кавказе - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан сформировал новые реалии на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в Анкаре.

Он напомнил, что вслед за освобождением Азербайджаном своих земель от армянской оккупации Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном.

Для того чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила свой шанс на долгосрочный мир в регионе, отметил Эрдоган.

(Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)