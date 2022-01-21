Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по улучшению социально-бытовых условий, условий службы военнослужащих Азербайджанской Армии и повышению боеготовности войск.

Как передает Trend со ссылкой на минобороны, заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов осмотрел переданную в пользование личного состава новопостроенную инфраструктуру модульного типа в Кяльбаджар-Лачинском направлении государственной границы.

Было отмечено, что здесь созданы все необходимые условия для качественной организации и несения боевого дежурства. Предусмотрены казарма, оснащенная отоплением, оружейная, столовая, кухня, продовольственный склад и банно-санитарный узел. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения территории установлены генераторы.

Генерал-лейтенант Н.Османов довел до сведения командного состава соответствующие указания Министра обороны по дальнейшему повышению уровня несения боевого дежурства и боеспособности войск.