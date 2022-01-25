Началась поездка Министра обороны Азербайджана в Иран

БАКУ/Trend/ - По приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммада Хосейна Багери с 25 января началась поездка делегации, возглавляемой Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в Исламскую Республику Иран, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Как сообщается, планируются встречи министра обороны генерал-полковника Гасанова с рядом государственных лиц Ирана и участие в мероприятиях.