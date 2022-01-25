Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что послевоенный период откроет новые возможности для всего региона

Политика 25 января 2022 14:46 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что послевоенный период откроет новые возможности для всего региона

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что послевоенный период откроет новые возможности для всего региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 25 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

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